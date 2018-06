Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Lagarto 'dança' no Teatro da Trindade

Ator traduziu e adaptou o texto de monólogo. Anda em digressão nacional com a peça há dois anos.

Por Ana Maria Ribeiro | 02:47

O ator João Lagarto diz que o que mais o fascinou no livro ‘Lições de dança para pessoas de uma certa idade’, do escritor checo Bohumil Hrabal (1914-1997), – "além do facto de não ter pontos finais" – foi a "forma divertida" como revê momentos dramáticos da história da Europa Central.



Guerra, fomes e ditaduras passam por lá mas o autor, em vez de se concentrar no negativo, "opta pela gargalhada".

"Achei o texto interessante", revela João Lagarto, que traduziu e adaptou o livro para o palco e se auto-dirigiu no espetáculo que acaba de chegar ao Teatro da Trindade, em Lisboa, onde ficará durante um mês. Abarcando uma sucessão imparável de temas, desde a religião à progenitura, do desejo por mulheres à masturbação, o espetáculo estreou originalmente em Lamego, há quase dois anos, e desde então tem andado pelo País, "sempre muito bem recebido pelas pessoas".



"Passámos por 12 localidades com a peça e o público sempre acolheu bem este trabalho", garante o ator, que admite que às vezes mete-se com o público... "Este é um espetáculo para salas pequenas, que promovam a proximidade entre o ator e o espectador, e frequentemente vou lá... Meto-me com as pessoas. Tem corrido muito bem", conclui.



PORMENORES

Bohumil Hrabal nos palcos

Esta já não é a primeira vez que o autor checo chega aos palcos nacionais. Em 1997, António Simão fez o monólogo ‘Uma solidão demasiado ruidosa’ e em 2002 a companhia Visões Úteis levou à cena o texto ‘Eu que servi o rei de Inglaterra’, incluído no espetáculo ‘Celebração’.



Em cena até 15 de julho

‘Lições de dança para pessoas de uma certa idade’ estará em cena na Sala Estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa, até dia 15 de julho, de quarta a sábado às 21h45, domingos às 17h00. Os bilhetes custam 12 euros (sujeito a descontos).