Lembrar o génio de Bernardo Sassetti

Dez anos após o desaparecimento prematuro de Bernardo Sassetti (1970-2012), o produtor Joaquim Lourenço idealizou uma homenagem ao compositor e pianista português que considera “um génio”, cuja música “está impregnada de uma melancolia que nos arrebata” e cujo valor “só tem crescido com o tempo”.



“Abordei a Casa Bernardo Sassetti, criada para perpetuar o legado do artista, e, com a organização da Câmara Municipal de Oeiras, vamos apresentar dois concertos únicos no final deste mês e início do próximo”, explica o diretor artístico, que deu “total liberdade aos artistas desafiados para esta proposta: os pianistas Mário Laginha e Pedro Burmester (que trabalharam com Sassetti e com ele formaram o projeto ‘3 Pianos’) e o acordeonista João Barradas.









