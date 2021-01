Dezassete anos depois do crime ter sido cometido, José Viamonte de Sousa - ex-diretor do Private Banking do BPN, no Porto - foi condenado por uma burla de 1,25 milhões de euros, que passou pelo negócio de venda de 41 quadros do pintor Joan Miró. O Tribunal de São João Novo decidiu aplicar esta quinta-feira ao arguido uma pena de 7 anos e 10 meses de prisão não só por burla, mas também branqueamento de capitais.