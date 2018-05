Lili Caneças sobe ao palco do Rock in Rio com "Dois Brancos e um Preto"

Socialite é musa da banda que vai atuar no Digital Stage, a 30 de junho.

11.05.18

Consegue imaginar Lili Caneças num palco de um festival de música? Pois é mesmo isso que vai acontecer a 30 de junho, altura em que a socialite vai apresentar-se no Digital Stage do Rock in Rio com a banda "Dois Brancos e um Preto".



Caneças já tinha colaborado no passado com a mesma banda, aparecendo como musa no videoclip de "Calhambeque", onde também empresta a voz a uma versão alternativa e hip hop da canção popularizada por Roberto Carlos, misturada com um dos grandes êxitos de Quim Barreiros, "A Garagem da Vizinha".

Agora, surge em palco para mostrar o que vale e completar a lista de celebridades inusitadas que irão dar espetáculo no Rock in Rio: pelo Digital Stage vão passar nomes como Bumba na Fofinha, Rui Unas, António Raminhos, o youtuber Pyong Lee, César Mourão ou Salvador Martinha.



(Re)veja o videoclip de "Dois Brancos e um Preto":