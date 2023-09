Lisboa tem nova livraria que vende apenas livros de mulheres

Uma exposição com cerca de 60 obras recentes do artista plástico colombiano Fernando Botero vai ser inaugurada na próxima quarta-feira, em Lisboa, no âmbito da visita do Presidente da Colômbia a Portugal. A exposição, intitulada 'Viacrucis - A Paixão de Cristo', ficará instalada na Galeria de Pintura D. Luís I, do Palácio da Ajuda.