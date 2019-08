Livraria Lello compra mais relíquias de Harry Potter

A Livraria Lello, uma das mais emblemáticas e históricas lojas do Porto, está a celebrar seis meses do sucesso da operação de aquisição da 1ª edição de ‘Harry Potter and The Philosopher’s Stone’ (‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’, em português), primeiro livro do famoso feiticeiro criado pela escritora britânica J. K. Rowling.A livraria portuense - que este ano comemora o seu 113º aniversário - prossegue as comemorações na rentrée com um grande evento, agendado para 13 de setembro. Recorde-se que o número 13 impera em todas as iniciativas deste espaço.A 13 de janeiro último, a Lello anunciou o lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), com o valor de até 70 mil euros, sobre a primeira edição do livro.Seis meses depois, a Lello informa que a OPA foi bem-sucedida e resultou na aquisição de uma notável primeira edição à Livraria Blackwell’s, de Oxford, Reino Unido, casa livreira aberta ao público desde 01 de Janeiro de 1879, pelo conceituado bibliófilo britânico Benjamin Henry Blackwell.A edição adquirida pela Livraria Lello foi extensivamente examinada pelo bibliógrafo de J.K. Rowling, Philip Errington, também reconhecido especialista do departamento de livros raros e manuscritos da conhecida casa Sotheby’s.Além deste exemplar raro, a Lello adquiriu as primeiríssimas edições dos restantes seis livros da saga Harry Potter, todos assinados pela autora, J. K. Rowling, que ficarão em exposição nos escaparates da livraria situada na Rua das Carmelitas.