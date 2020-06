Livraria Lello paga 3,5 milhões de euros pelo Teatro Sá da Bandeira

É oficial: a Livraria Lello adquiriu à Câmara do Porto o Teatro Sá da Bandeira. O espaço foi vendido em maio de 2019, em hasta pública, por 3,5 milhões de euros mas só esta terça-feira se realizou, precisamente na histórica livraria portuense, a cerimónia de assinatura da escritura de aquisição do teatro.Aurora Pedro Pinto, presidente da Lello, destacou a importância deste dia não só para a livraria, como para a cidade, a cultura e o teatro, assegurando que a experiência adquirida pela Lello na área cultural será empreendida na valorização do Teatro Sá da Bandeira.A responsável não quis, no entanto, detalhar, para já, o projeto que está a ser pensado para o espaço, revelando apenas que passará por uma vertente "ligada à arte e à cultura". "Não vou definir aqui em concreto situações e tipologias de espetáculos porque é um projeto grande, que ainda está a ser estruturado, e a seu tempo daremos conta com o pormenor necessário"."Vimos uma oportunidade onde muitos encontraram uma ameaça. Temos de respeitar a alma e dedicar o monumento à cultura", concluiu Aurora Pedro Pinto, que quer que o teatro se torne um "destino cultural e patrimonial de referência". Por isso, vai sofrer obras de restauro e conservação, repondo o seu estado original.Já o presidente da câmara Rui Moreira considerou que com a venda em hasta publica foi conseguido "um triângulo virtuoso" entre o interesse patrimonial da cidade, o direito ao negócio e empreendedorismo.