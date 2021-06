O novo espetáculo de Luís de Matos é um verdadeiro truque de magia. ‘Backstage’ é uma experiência inédita em que os espectadores assistem e participam num show de ilusionismo interativo, 100% original, que lhe permitirá conhecer os bastidores do Estúdio33 (Ansião, Leiria) e, ao mesmo tempo, interagir com o artista. Tudo sem sair de casa e com pipocas incluídas!