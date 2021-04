Oe stado de total ruína do mais antigo convento de Viana do Castelo, o Convento de São Francisco do Monte, fundado há quase 650 anos na encosta do monte de Santa Luzia, chamou a atenção de um grupo internacional de especialistas em História e Arqueologia, que resolveu denunciar “o estado de negligência” do histórico imóvel e a necessidade de “uma rápida intervenção de salvaguarda”.









O grupo, designado por IHSHG (International History Students and Historians Group), que reúne cerca de seis mil membros, entre estudantes, graduados, mestres, doutores, arqueólogos e professores de História de todo o Mundo, enviou esta semana cartas a diversas entidades, como o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), atual proprietário, câmara municipal, Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), assim como aos partidos políticos.

“O facto de estarmos a tentar proteger o Convento de São Francisco do Monte provém de um dos objetivos do nosso grupo que é a proteção do património não só nacional como internacional. Foi uma das denúncias que recebemos e que tomamos a sério”, afirmou João Viegas, presidente do organismo.





Em causa está um imóvel de meados do século XIV e que se encontra há mais de 60 anos votado ao abandono e à espera de reabilitação. Foi a primeira casa conventual de Viana do Castelo, e um dos três primeiros mosteiros a reger-se pela Ordem dos Frades Menores.





O CM tentou contactar o IPVC, mas sem sucesso.