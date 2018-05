Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo anuncia nova Festa do Livro no verão

Evento vai realizar-se entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, no Palácio de Belém.

Por Beatriz Ferreira | 01:30

"O livro tem futuro". Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou esta sexta-feira a 88ª edição da Feira do Livro, em Lisboa, e anunciou uma Festa do Livro, em Belém, entre 31 de agosto e 2 de setembro.



Seguido por uma multidão, o Chefe de Estado percorreu todas as bancas que encontrou, recebendo ainda diversos livros. "Um sobre a exposição de 1940", afirmou.



"O que se impõe é percorrer estes caminhos de maravilha e de perdição, as duas indissociáveis, provavelmente impossíveis num só dia e, por isso, já reservei quatro para esse efeito, dois em maio, dois em junho. Provavelmente começando pelo mais próximo que é subindo pela direita, até para variar em relação ao que tem sido a minha vida nos últimos anos. E depois descer pela esquerda", brincou no discurso de inauguração.



Para o Chefe de Estado, a feira "está melhor este ano", diz, convicto de que "o livro tem futuro". Ao CM, prometeu que vai escolher um livro para o primeiro-ministro, António Costa, e para o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. E acrescentou: "Não vou perder aquela entrevista, que não conhecia, do secretário-geral do PCP. Já tem uns anos, quero ver".



SAIBA MAIS

537 255

Foi o número de pessoas que visitou a Feira do Livro de Lisboa no ano passado e que bateu recorde.



Começou no Rossio

A Feira do Livro realiza-se todos os anos desde maio de 1930. Começou no Rossio, passou pela praça do Comércio, até se fixar no Parque Eduardo VII.



Inspiração em Madrid

A ideia para a Feira do Livro - inicialmente Semana do Livro - foi trazida de fora, mais precisamente de Madrid, onde já existia um evento semelhante.