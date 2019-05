Marco Paulo sobre fãs: “São a minha inspiração”

Foi rodeado de dezenas de fãs e amigos que Marco Paulo lançou esta sexta-feira na Fnac do Chiado, em Lisboa, o novo disco. Desta vez, no entanto, o cantor optou por devolver a gentileza e a admiração que milhares de pessoas nutrem por ele, de forma simbólica e inédita.Pela primeira vez em mais de 50 anos de carreira, o intérprete de ‘Maravilhoso Coração’ comprou em loja um disco seu para que este fosse também autografado pelas fãs. "Elas merecem este gesto. São as pessoas que gostam de me ouvir e que compram os meus discos, que têm tornado possível este sonho de cantar há tantos anos", disse o cantor ao. "As minhas fãs são a minha grande inspiração."O novo trabalho, homónimo, conta com versões de temas popularizados por nomes como Julio Iglesias, Roberto Carlos, Amália Rodrigues ou Isabel Pantoja.Para ouvir está, também, uma regravação, bem ao jeito de Marco Paulo, do tema ‘Para os Braços de Minha Mãe’, de Pedro Abrunhosa, talvez uma das mais improváveis versões da carreira do cantor. "Estou muito feliz com este disco, não só porque é mais um bebé meu que nasce, mas porque sei que vai entrar em casa dos portugueses e fazer companhia a milhares de pessoas que gostam de me ouvir", acrescentou.Os novos temas serão apresentados dia 15 na Altice Arena, em Lisboa, no espetáculo solidário ‘Por um Novo Futuro’, que contará ainda com a participação de Marco Rodrigues e Raquel Tavares.