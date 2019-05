Maria de Medeiros volta com o filme ‘Mar’

O filme acabou de chegar às salas e devolve a atriz portuguesa Maria de Medeiros ao grande ecrã. ‘Mar’ tem assinatura de Margarida Gil e a vontade de partilhar com o público "uma história que nos deve tocar a todos"."Já nem sei como é que a ideia surgiu", conta a realizadora ao"Há qualquer coisa que aparece, como um relâmpago, e depois é um processo interior, longo, de maturação."‘Mar’ acompanha as deambulações de uma mãe que perdeu o filho e que embarca numa viagem por mar para o reencontrar. A meio do caminho percebe que o capitão do veleiro é um traficante de alto coturno e, a certa altura da viagem, depara-se com um barco de refugiados à deriva."A situação dos migrantes é a vergonha da Europa, neste momento, e tinha de falar disto", afirma Margarida Gil, acrescentando que o filme é "divertido". "Sempre tive vocação para a comédia, por isso, mesmo que o ponto de partida pareça triste, o resultado é sempre leve", garante a realizadora, que pensou logo em Maria de Medeiros para a protagonista."Tenho uma relação muito antiga com a Maria, conheço-a desde que se estreou como atriz, e não quis mais ninguém para este papel", explica. No elenco estão ainda Catarina Wallenstein, Nuno Lopes e Pedro Cabrita Reis (na pele do traficante)."À sua maneira, este filme é, também, uma homenagem aos portugueses, às suas viagens, aos Descobrimentos. Espero que o público vá ver e se divirta", conclui.