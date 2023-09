Seis meses depois de ter lançado o primeiro disco a solo, ‘Girassóis e Tempestades’, Marisa Liz já tem estreia agendada para os coliseus de Lisboa e Porto em nome próprio.



A cantora estreia-se nas mais emblemáticas salas do País em fevereiro do próximo ano, dia 10, no Coliseu de Lisboa e no dia 24 vai ao coliseu da cidade Invicta.









Ver comentários