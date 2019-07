Meco com casa cheia para aplaudir talento no Super Bock Super Rock

A 25ª edição do festival Super Bock Super Rock arrancou esta quinta-feira no Meco, depois de quatro anos no Parque das Nações, em Lisboa.Apesar de não ter sido tarefa fácil fintar o trânsito para chegar ao recinto, superado o primeiro obstáculo, os muitos apaixonados por música que marcaram presença mostraram-se rendidos ao talento que apaixonou o primeiro dia de festival.Dino D’Santiago – que tem sido notícia em todo o Mundo pela forma como inspirou Madonna no seu mais recente disco – foi um dos que lançou a festa até ao momento que todos aguardavam: a atuação de Lana Del Rey no encerramento da primeira noite.A norte-americana era o principal motivo para tornar a Herdade do Cabeço de Flauta o ponto de encontro para milhares de festivaleiros.Para esta sexta-feira e sábado estão reservados mais nomes que prometem tornar o Meco uma romaria, como os Phoenix ou Migos.O que não vai faltar é música, distribuída pelos quatro palcos do festival, com diferentes estilos e artistas de inúmeras nacionalidades.Com o trânsito a prometer continuar caótico, a organização do SBSR reforça os meios de transporte. Se quiser deixar o carro em casa, há dois autocarros diretos a partir de Lisboa: Gare do Oriente e Praça de Espanha.