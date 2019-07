Montez quer 90 mil em três dias no Meco

Lisboa já era. O festival Super Bock Super Rock regressa esta quinta-feira ao Meco, em Sesimbra, depois de quatro edições no Parque das Nações e esta noite há Lana Del Rey e Cat Power para ouvir.



O ‘pai’ da festa, Luís Montez, da Música no Coração, diz que preparou "uma 25ª edição memorável" e que "além do excelente cartaz deste ano", a Herdade do Cabeço da Flauta – onde o festival já se realizou entre 2010 e 2014 – é "a mais indicada para proporcionar um evento dentro do espírito do verão".

"Há campismo, há praia, há mais tempo para estar com os amigos...", sublinha Montez, que diz esperar "30 mil por cada dia de festival". Noventa mil pessoas no total.



"Resolvemos os problemas que tínhamos de estacionamento e melhorámos o acesso ao recinto e, por isso, acho que tudo vai correr bem e que as pessoas vão ficar com boas memórias desta edição."

A organização assegura autocarros para o Meco nos três dias do festival entre as 09h00 e as 19h00 (com partidas da praça de Espanha e da Gare do Oriente, a partir de Lisboa; e da estação ferroviária de Coina, para quem optar por atravessar a ponte 25 de Abril de comboio).

A Música no Coração recomenda que, para evitarem os congestionamentos, os festivaleiros cheguem cedo (o recinto abre às 15h00). Os bilhetes custam entre os 60 euros (diário) e os 110 (passe de 3 dias).

21ª edição do Músicas do Mundo em Sines

Esta quinta-feira foi o dia escolhido para o arranque da 21ª edição do FMM Sines - Festival Músicas do Mundo, que se realiza todos os anos no concelho de Sines, na Costa Alentejana, numa iniciativa da autarquia local. Este ano a festa da música só termina no dia 27 e entre os convidados estrangeiros – de franceses a coreanos, passando por libaneses, brasileiros e indianos – há artistas portugueses no evento, como os Gaiteiros de Lisboa, que tocam no sábado.