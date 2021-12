Maria do Céu Guerra, João Lourenço, Jorge Silva Melo e Luís Miguel Cintra, quatro decanos do teatro português, vão receber esta terça-feira, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, medalhas de mérito cultural, anunciou o Governo.









São “quatro figuras referenciais para as artes performativas em Portugal” que, através das companhias A Barraca, Teatro Aberto, Artistas Unidos e Teatro da Cornucópia, respetivamente, entre outros projetos e iniciativas culturais, “influenciaram várias gerações de profissionais do setor cultural e artístico”, referiu o Ministério da Cultura. “A paixão, o talento e labor” destas quatro personalidades “contribuíram decisivamente para aproximar os vários públicos do universo teatral através das suas linguagens estéticas, imaginação criativa, escolhas dramatúrgicas, pedagogias, discursos e dinâmicas coletivas”, acrescentou o gabinete da ministra Graça Fonseca em comunicado.

Personalidades nascidas na década de 1940 do século XX, Maria do Céu Guerra (de 78 anos), João Lourenço (77 anos), Jorge Silva Melo (73 anos) e Luís Miguel Cintra (72 anos), cujos percursos artístico foram iniciados “ainda em pleno Estado Novo, atingindo uma notável longevidade, coerência e capacidade de reinvenção”, e que passaram “a ditadura, a Revolução dos Cravos [25 de Abril] e o advento do regime democrático”, vão ser homenageados na dupla condição de atores e encenadores.





A cerimónia decorre a partir das 18h30 e terá participação limitada devido à pandemia.