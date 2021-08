Medidas de alívio da pandemia com sabor agridoce para setor da cultura

Os espetáculos culturais podem, a partir deste domingo, realizar-se até às 02h00 e aumentar as lotações dos atuais 50% para os 66%. As medidas de alívio das restrições, anunciadas quinta-feira pelo Governo, trazem, no entanto, “um misto de sentimentos” ao setor, diz Álvaro Covões, da Associação de Promotores de Espetáculos Festivais e Eventos (APEFE), que quarta-feira tinha enviado uma carta ao primeiro-ministro, António Costa, a solicitar precisamente as lotações a cem por cento e a liberalização dos horários. “A coisa boa é que houve uma evolução, a coisa má é que achávamos que podíamos ir já aos cem por cento”, desabafa o empresário, que, apesar das medidas, recorda que é impossível salvar o que já está perdido. “Não nos podemos esquecer que tivemos dois verões sem trabalho.”Rafaela Ribas, da Associação Espetáculo (agentes e produtores), refere que “estas medidas chegam depois da época alta dos espetáculos” e que, apesar de serem “boas notícias e de darem algum alento”, não possibilitam a imediata recuperação do setor. “A nossa retoma não começa agora, mas só no próximo verão.” Por isso, sublinha a importância das ajudas “como a extensão das moratórias até junho de 2022, apoios à tesouraria a fundo perdido ou a extensão do Garantir Cultura”, caso contrário “empresas e agentes não vão sobreviver”.