Portugal foi o mercado europeu que registou o maior crescimento nas receitas com o negócio dos livros em 2022 (mais 16,2% do que no ano anterior), contrariando assim a quebra generalizada das vendas por toda a Europa. Só a venda de livros físicos aumentou 12,8% em comparação com 2021.



Os dados da GfK são ainda mais surpreendentes se tivermos em conta que também somos o País que mais aumentou o preço médio dos livros (subiu 3%), uma tendência acompanhada por outros mercados livreiros em análise, como a Bélgica, Suíça, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Espanha.









Ver comentários