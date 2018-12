Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Araújo cinco meses a solo por todo o País

Cantor inicia, em fevereiro, digressão que percorre algumas das mais importantes salas de Portugal.

Sozinho em palco, por entre guitarras, ukeleles e um piano, a cantar as suas canções e a contar as suas histórias. É assim que Miguel Araújo se irá apresentar ao vivo no primeiro semestre do próximo ano numa nova digressão, já batizada de ‘Casca de Noz’, que arranca em fevereiro e só termina em junho.



Do repertório da tournée, farão parte as canções que o músico escreveu para a sua carreira a solo mas também as canções que assinou para outros artistas. E porque falamos de Miguel Araújo, é bem natural que, em palco, surjam pretextos para ir buscar outras canções, nacionais e internacionais, de artistas que tanto influenciaram a carreira de Miguel Araújo e que são a raiz de tudo aquilo que ele faz.



Durante os cinco meses em que andar na estrada, o ex-Azeitonas irá visitar as salas e teatros mais emblemáticos do País, de Famalicão a Cascais, de Torres Novas a Ponta Delgada ou de Beja a Ponte de Lima. Destaque para as duas datas no Centro Cultural de Cascais (29 a 30 de Março), no Theatro Circo de Braga (26 de Abril), no Tivoli de Lisboa (14 de Maio) e no Coliseu do Porto (15 de Junho), que encerrará a digressão.



Sozinho em palco, Miguel Araújo apresentará um espetáculo intimista, com um cenário envolvente, da autoria de Ana Sequeira, e que terá também um pouco de storytelling a pontuar a interpretação dos seus maiores êxitos e de algumas novas canções.



