Milhares já votaram no Cancioneiro da UE

’Foi Deus’, interpretada por Amália Rodrigues, é a canção mais votada. ’Amar pelos Dois’, dos irmãos Luísa e Salvador Sobral também é favorita.

Por Sónia Dias | 01:30

Faltam duas semanas para a votação terminar, mas já é possível identificar as canções favoritas para representar Portugal no Cancioneiro da União Europeia. Desde 28 de setembro que milhares já votaram nos 60 temas distribuídos por seis categorias: Amor; Fé; Natureza; Liberdade; Popular e Infantil.



Até agora, a música mais votada é ‘Foi Deus’ (categoria Fé), de Alberto Janes, imortalizada por Amália Rodrigues. ‘Amar pelos Dois’, escrito por Luísa Sobral e interpretado por Salvador Sobral, e ‘Perdidamente’, de Florbela Espanca, com música de João Gil, estão empatados na categoria Amor.



‘Canção do Mar’ (Natureza); ‘Grândola Vila Morena’ (Liberdade), ‘Malhão, malhão’ (Popular) e ‘A Loja do Mestre André’ (Infantil) são as outras canções na linha da frente. Neste cancioneiro que está a ser desenvolvido pelo dinamarquês Jeppe Marslingor e a European Union Songbook Association, participam os 28 países da UE, incluindo o Reino Unido.



No final, as músicas serão traduzidas para inglês e editadas em livro e e-book. "A tradução será a parte mais dispendiosa do projeto, custará cerca de 100 mil euros. Quanto ao preço do livro em si, não sabemos uma vez que ainda estamos a negociar direitos de autor", explica Marslingor ao CM.



PORMENORES

Votação até dia 28

A votação para Portugal e Chipre termina no próximo dia 28, através do site http://www.eu-songbook.org.



Primeira seleção

As 60 músicas foram nomeadas por membros da Associação Portuguesa de Educação Musical, Ass. Musical Lisboa Cantat, Instituto de Etnomusicologia e Academia de Música de Lagos.



Tradução

"As 168 músicas a serem impressas no Cancioneiro serão impressas com uma tradução em inglês e, mais tarde, nas 24 línguas da UE", diz Marsling.