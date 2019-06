Milton Nascimento: "A Carminho é um fenómeno de artista”

Depois de seis anos de ausência, Milton Nascimento está finalmente de volta a Portugal. O cantor brasileiro atua dia 26 no Coliseu de Lisboa e a 27 no Coliseu do Porto para recordar um dos maiores discos da música brasileira, ‘Clube da Esquina’, lançado nos idos anos 70.A cantora Carminho será a convidada especial dos dois espetáculos e a forma que Milton encontrou para celebrar o seu amor por Portugal e pelo fado."Um dos lugares mais especiais da minha vida é Portugal. Eu amo esse País, é um dos sítios que mais amo no Mundo. Desde a minha primeira vez aqui, já me apaixonei logo de cara", começa por dizer em entrevista ao"Meu amor vai desde cidades como Lisboa, Porto, Cascais, Coimbra, Évora, Sintra, até chegar na música, como no fado de Amália Rodrigues, que tive o prazer de conhecer pessoalmente, até os dias de hoje, com o meu amor pela Carminho, um fenómeno de artista", elogia.Aos 76 anos de idade, Milton Nascimento regressa assim a um País que bem conhece, desta feita com um espetáculo que está esgotado no Brasil até ao final do ano e que tem por base um dos mais emblemáticos projetos da música brasileira, o ‘Clube de Esquina’, um disco nascido em 1972 da amizade entre Milton e Lô Borges, afinal "um encontro de amigos que estava na hora certa e no lugar certo e que só queria dividir o melhor do Mundo onde quer que fosse: amizade, música e amor", como explica.