Moeda de 2 euros assinala 250 anos do Jardim Botânico

Lançamento tem lugar no dia 25 de julho.

Por J. Pires Santos | 19:53

A moeda corrente comemorativa dos 250 anos do Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, vai ser distribuída pelo Banco de Portugal a partir de dia 25 de julho.

A face comum da moeda apresenta o desenho europeu, enquanto a face nacional reproduz uma das árvores mais emblemáticas do jardim: um dragoeiro centenário, com as legendas ‘250 anos do Jardim Botânico da Ajuda’ e as palavras ‘Portugal 2018 e INCM’.

Fundado em 1768, o Jardim Botânico da Ajuda foi o primeiro do seu género no nosso país e o 15º da Europa. Criado por ordem do Marquês de Pombal, durante o reinado de D. José, incluía o Gabinete de História Natural, o Gabinete de Física e a Casa do Risco.

A nova moeda corrente comemorativa, com valor fiduciário em todos os países da zona euro, terá uma emissão de quinhentos mil exemplares em liga de cuproníquel, dez mil com acabamento de brilhante não circulada e ainda dez mil com acabamento de prova numismática.

Também os Correios de Portugal lançaram uma emissão filatélica dedicada aos 250 anos do Jardim Botânico da Ajuda, composta por quatro selos e um bloco. O selo de A20g (porte de correio azul para Portugal) é ilustrado, também, com o dragoeiro que está no Jardim Botânico e que tem mais de 400 anos.