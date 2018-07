Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Monchique prolonga temporada de 'Mãe'

'Mais respeito que sou tua mãe' já foi visto por 130 mil pessoas, mas o ator quer chegar aos 200 mil.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Joaquim Monchique já teve 130 mil pessoas a aplaudi-lo na peça 'Mais respeito que sou tua mãe', mas o sucesso do espetáculo, em cena no Teatro Villaret, em Lisboa, não pára e a carreira da peça acaba de ser prolongada (agora até ao fim do mês de setembro). O ator diz que quer chegar aos 200 mil espectadores com este projeto.



"Nos últimos dez anos - mais precisamente desde que me lancei a produzir os meus próprios espetáculos - que tenho feito carreiras longas com as peças, sempre com muito boa receção pública", conta. E lembra os exemplos de 'Lar Doce Lar', espetáculo que protagonizou ao lado de Maria Rueff, e que esteve três anos em cena, e de 'Paranormal', texto do brasileiro Miguel Falabella com que somou 300 mil espectadores.



"Tenho de agradecer ao infinito - e também às pessoas que me querem ver, claro", diz o ator de 49 anos, que este ano celebra 30 de carreira.



Com temporadas esgotadas desde 29 de março de 2017 (três temporadas em Lisboa e uma no Porto), 'Mais respeito que sou tua mãe' conta a história de uma família disfuncional, dominada pela figura de uma matriarca destemida (interpretada por Monchique). O ator diz que sabia, antes da estreia, que a peça ia ser um êxito. "As pessoas identificam-se muito com esta história que é o espelho da nossa sociedade e que, no fundo, é uma homenagem a todas as mães." Em outubro este espectáculo regressa ao Sá da Bandeira, no Porto, para uma temporada entre dias 11 e 28.