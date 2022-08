O Campo Pequeno celebra 130 anos na próxima quinta-feira com o regresso de uma figura maior do toureio: Morante de la Puebla. O espanhol enche praças em qualquer país aficionado das corridas de touros e apesar de em Portugal a sorte suprema do toureio a pé não poder ser executada, o público do Campo Pequeno também costuma receber bem os grandes matadores.









