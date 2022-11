Morreu esta terça-feira, aos 81 anos, o cantor e compositor brasileiro Erasmo Carlos, pioneiro do rock brasileiro e símbolo do movimento Jovem Guarda, de que fez parte Roberto Carlos e que renovou o panorama musical e cultural brasileiro nas décadas de 1960 e 1970. Autor de grandes clássicos do cancioneiro do Brasil – como ‘Vem Quente Que Eu Estou Fervendo’, ‘Minha Fama de Mau’, ‘Gatinha Manhosa’ e ‘Quero Que Tudo Vá Para o Inferno’ – o artista colaborou com nomes maiores da música brasileira, incluindo Maria Bethânia, Gilberto Gil e Tim Maia.









