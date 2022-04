Morreu a cantora Rosária Meireles

A cantora Rosária Meireles, que integrou o trio vocal Irmãs Meireles, conhecidas como "Rouxinóis d'além mar", morreu aos 95 anos nos Estados Unidos, informou Paulo Borges, autor do livro "Irmãs Meireles -Rouxinóis de Portugal", na sua página do Facebook.

Natural do Porto, onde nasceu em 11 de outubro de 1926, Maria Rosária de Jesus Meireles morreu na sexta-feira, acrescenta a informação de Paulo Borges, segundo qual a artista ficou conhecida, também, pelas suas participações no cinema, com presença nos filmes "O Diabo são elas" (1946) e "Os Vizinhos do rés-do-chão" (1947), bem como na rádio.

"Fez parte do trio vocal Irmãs Meireles, que fez furor em Portugal, Espanha, Brasil e outros países latino-americanos", sublinha Paulo Borges, acrescentando que, com a morte de Rosária Meireles "se fechou a cortina para este trio vocal tão importante na história da rádio e música portuguesa".

Na sinopse do livro de Paulo Borges, é referido que o trio vocal Irmãs Meireles ficou conhecido como os "Rouxinóis d'além mar", "pois as suas artes alcançaram a Ilha da Madeira, Açores, Brasil e diversos países da América do Sul aonde as intérpretes estiveram em digressões".

"Artistas de gabarito do rádio e do cinema português, as Meireles harmonizaram suas vozes e cantaram juntas pela primeira vez em maio de 1943, na Emissora Nacional de Lisboa. Integraram um importante projeto da poderosa rádio: percorreram durante quase dois anos Portugal de lés-a-lés para recolher temas folclóricos. Temas que foram harmonizados pelo maestro Tavares Belo e eram cantados à capella, ou com orquestras, pelas meninas ao microfone da Emissora Nacional", acrescenta.

Por seu turno, o site brasileiro "O obscuro fichário dos artistas mundanos", projeto cultural motivado pela existência de um conjunto de fichas produzido pela Delegacia de Ordem Política e Social de Pernambuco (DOPS/PE) entre os anos de 1934 e 1958, refere que "ao lado de suas irmãs Cidália e Milita, Rosária Meireles integrava o trio Irmãs Meireles. O grupo vocal era especialista no folclore português, mas também cantava canções românticas, boleros, fox-trot e outras músicas norte-americanas".

"Em meados dos anos 1940, o trio iniciou sua carreira internacional e em 1947, foi contratado para uma temporada na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, seguindo depois para outras cidades brasileiras. Em fevereiro de 1948, Rosária Meireles foi fichada pela DOPS/PE, quando se encontrava com as irmãs no Recife", acrescenta.

Segundo este site, "as Irmãs Meireles estrearam no Teatro de Santa Isabel no dia 23 de fevereiro de 1948 e alcançaram grande sucesso entre o público local, se apresentando também na Radio Club de Pernambuco. Na ocasião, foram louvadas a graça dos seus sorrisos encantadores e a magnificência quase divina de sua arte, nas palavras do 'Diário da Manhã', que se referia a elas como incomparáveis embaixatrizes da música e da alma lusitanas".