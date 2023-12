Morreu a cantora Teresa Silva Carvalho aos 88 anos

A cantora Teresa Silva Carvalho, 88 anos, intérprete, entre outros êxitos, de "Pescador da Barca Bela" e "Canção Grata", morreu esta quinta-feira em Lisboa, disse à Lusa uma familiar.

Teresa Silva Carvalho deu-se a conhecer aos 18 anos, no Cortejo dos Banhistas, em Fão, Ofir, num espetáculo de beneficência.

Ao longo da carreira, a cantora participou no Festival RTP da Canção, em 1979, com "Cantemos até ser Dia", de Pedro Osório, colaborou com José Afonso no álbum "Eu vou ser como a Toupeira" (1972), e do seu repertório constam, entre outros temas, "Ó Rama que Linda Rama", do Cancioneiro Tradicional alentejano, "Pescador da Barca Bela", um poema de Almeida Garrett, e "Canção Grata", um poema de Carlos Queiroz que ela própria musicou.