Morreu a rainha do rock n' roll. Tina Turner tinha 83 anos

A cantora Tina Turner morreu esta quarta-feira, aos 83 anos, em casa em Kusnacht, na Suíça.A notícia foi avançada pelo porta-voz da cantora, através de um comunicado. "Tina Turner, a Rainha do Rock'n Roll, morreu hoje pacificamente aos 83 anos, após uma longa doença, em casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça. Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um modelo a seguir", pode lêr-se no comunicado, citado pela Sky News. "Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo", acrescentou ainda.Tina Turner, nasceu nos Estados Unidos, e foi uma das cantoras de rock mais amadas, conhecida pela sua presença em palco e por uma série de êxitos, incluindo The Best, Proud Mary, Private Dancer e What's Love Got to Do With It.Começou a carreira nos anos 50. A fama chegou pela primeira vez ao lado do ex-marido Ike Turner, com a clássica música 'River Deep, Mountain High' no seu repertório e com discos de sucesso nas décadas de 1960 e 70.De acordo com a Reuters, a cantora chegou a falar abertamente sobre os abusos que sofreu por parte do ex-marido. Fisicamente agredida, emocionalmente devastada e financeiramente arruinada pelo seu relacionamento de 20 anos com Ike Turner, tornou-se uma superestrela a solo aos 40 anos, numa época em que a maioria dos seus pares estava em declínio."A história de Tina Turner não é uma história de vitimização, mas de triunfo incrível", escreveu a cantora Janet Jackson sobre Turner, numa edição da Rolling Stone que a colocou em 63º lugar numa lista dos 100 melhores artistas de todos os tempos.A cantora esteve duas vezes em Portugal. Uma em 1990, no Estádio de Alvalade e em 1996 no Restelo.

Vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo. Conquistou 12 Grammys, foi eleita juntamente com Ike para o 'Rock and Roll Hall of Fame' em 1991 e sozinha em 2021.

A sua vida serviu como base para um filme, um musical da Broadway e um documentário da HBO em 2021, que a própria considerou ser uma despedida pública.