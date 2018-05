Morreu a primeira namorada do Super Homem

Atriz Margot Kidder foi a primeira a interpretar Lois Lane no cinema.

14.05.18

Margot Kidder, a primeira atriz a interpretar Lois Lane no filme "Super Homem", morreu aos 69 anos em Montana, Estados Unidos. A notícia foi divulgada pela funerária Franzen-Davis, que comunicou que a atriz morreu em casa, no passado domingo. São ainda desconhecidas as causas da morte.

O advogado Bruce Becker, representante legal da atriz, conta ao site TMZ que o alerta chegou de uma pessoa desconhecida, que chamou a polícia e disse que Margot estava inconsciente e sem respirar. A polícia respondeu ao pedido de ajuda mas quando chegou ao local, a atriz já estava morta.

Margot brilhou ao lado de Christopher Reeve em "Super Homem", em 1978, e, até este ano, continuou a ter pequenos papéis em programas de televisão, filmes e até mesmo na Broadway.

A atriz sofria de doença psicológica, nomeadamente um transtorno bipolar. Uma doença que era conhecida do público, principalmente quando ficou a viver na rua, em 1996. Margot recuperou dessa fase negra da sua vida, e tornou-se uma ativa defensora da saúde mental.

Margot Kidder foi casada com Thomas McGuade, com quem teve um filho, com John Heard e casou em segundas núpcias Philippe de Broca.