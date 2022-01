Morreu César Batalha, fundador e maestro do Coro de Santo Amaro de Oeiras. Tinha 76 anos.A informação foi confirmada pelo próprio grupo numa publicação na página de Facebook e no próprio site.César Batalha fundou o Coro em 1960. Foi responsável pela criação de músicas icónicas como "A Todos um Bom Natal" e "Eu vi um Sapo"."Na memória de todos os coralistas que passaram por aqui, fica uma personalidade forte e uma direcção de cheia vida e garra! Deixa saudades! Ficamos hoje todos mais pobres, mas ricos nas memórias que deixa!", pode ser-se na publicação.

César Batalha fundou o Coro de Santo Amaro de Oeiras em 1960, quando tinha apenas 15 anos. Manteve-se à frente do grupo durante 50 anos, tendo dirigido mais de 1.200 pessoas ao longo desse tempo.



Conquistou o 1.º prémio de composição no Sequim de Ouro com a música "Eu vi um sapo".