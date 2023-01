“Caí tão baixo quanto um ser humano pode cair” - a frase é do músico norte-americano David Crosby, que morreu aos 81 anos. Hippie assumido até ao fim da vida, começou a carreira a cantar e a tocar guitarra nas colinas de Hollywood, do Laurel Canyon, em São Francisco. Mas cedo se juntou a dois dos grupos que marcaram a história do folk e do rock.









