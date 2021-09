Morreu Dudu Braga, produtor e filho do cantor brasileiro Roberto Carlos

Morreu esta quarta-feira Dudu Braga aos 52 anos. Era produtor musical e filho do cantor brasileiro Roberto Carlos.Dudu lutava contra um cancro no peritónio, uma membrana da parede abdominal. Estava internado no hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo no Brasil.Assinava várias colunas em revistas sobre música e tocava bateria numa banda chamada "RC na Veia", em homenagem ao pai. Dudu era deficiente visual e esta era a terceira vez que enfrentava o cancro. Em 2019 viu-se a contas contra um outro cancro no pâncreas.Era casado com Valeska Braga e tinha uma filha de cinco anos, a quem deu o nome de Laura, em homenagem à mãe de Roberto Carlos, eternizada na música Lady Laura.Dudu Braga era ainda pai de Giovanna, 22 anos, e Gianpietro, de 17, ambos filhos de uma anterior relação do produtor.