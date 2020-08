Morreu E. M. de Melo e Castro, pioneiro da poesia concreta em Portugal

Literatura Portuguesa naquele país a partir da década de 80 do século XX.

Morreu o poeta e ensaista português E. M. de Melo e Castro, este sábado à noite, em São Paulo, Brasil. A notícia da morte do artista foi confirmada pela filha do mesmo, a cantora Eugénia Melo e Castro, através do Facebook."Um dos mais importantes Poetas e Homem de Artes e Cultura do Mundo", escreveu na rede social.Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro foi um dos principais poetas da poesia concreta em Portugal, tendo também escrito vários ensaios sobre este tema.Melo e Castro organizou ainda várias colectâneas sobre poesia em português.O poeta morava no Brasil, tendo dado aulas de