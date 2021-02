Morreu Jean-Pierre Tailhade. Ator e encenador francês fez teatro e cinema em Portugal

O ator e encenador francês Jean-Pierre Tailhade morreu no domingo, aos 81 anos, em Lisboa, disse esta segunda-feira à agência Lusa a realizadora Rita Azevedo Gomes.

De acordo com a mesma fonte, o ator, que fez teatro e cinema em Portugal depois a Revolução de Abril de 1974, morreu no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, não tendo sido adiantadas as causas da morte.

Jean-Pierre Tailhade, nascido em Toulouse em agosto de 1939, esteve na fundação do Théâtre du Soleil, na década de 1964, juntamente com Ariane Mnouchkine e Philippe Léotard, passou pelo Théâtre de l'Acte e esteve na organização do festival mundial de teatro de Nancy.