Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu Júlio Pomar, o mestre rebelde e inovador da pintura

Tinha 92 anos. Fica na história da cultura portuguesa com uma obra marcada por vários estilos, espalhada de norte a sul do País.

Por Duarte Faria | 01:30

Um inovador e criativo irreverente, profundamente rebelde", que "esteve sempre à frente do seu tempo" e que "marcou boa parte do século XX e a transição para o século XXI" em Portugal, "mantendo-se sempre jovem". Foi assim que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou Júlio Pomar. O artista plástico morreu esta terça-feira, no Hospital da Luz, em Lisboa, aos 92 anos. O País está de luto.



Nasceu na capital em 1926. Quando era criança gostava mais de desenhar do que jogar à bola. E foi nessa altura que projetou algo impensável para a época: viver da pintura. O primeiro quadro foi vendido a Almada Negreiros, por seis escudos, e não mais parou.



Tanto que se tornou num dos artistas mais conceituados da arte moderna e contemporânea portuguesa.



A sua obra - influenciada pela literatura, a resistência política (foi opositor do regime de Salazar, tendo inclusive sido preso), o erotismo e as viagens a lugares recônditos - atravessou mais de sete décadas, vários estilos, está espalhada um pouco por todo o País e integra coleções de museus na Bélgica, em Paris e no Rio de Janeiro.



Entre as suas mais inesquecíveis criações estão ‘O Almoço do Trolha’, ícone do movimento neorrealista (vendida em leilão por 350 mil euros, em 2015); o retrato oficial do Presidente da República Mário Soares, que figura na galeria dos retratos no Museu da Presidência da República e que foi, à época, uma pedrada no charco; ‘Circé à la toupie’ ou ‘La Bas Noir’, um acrílico sobre tela de 1995, vendido por 150 mil euros em 2014; ou as representações de Pessoa, Bocage, Camões ou Almada Negreiros, em azulejo, no metro do Alto dos Moinhos, Lisboa.



Um homem de várias artes, inúmeras vezes distinguido

Júlio Pomar escreveu sobre arte, tem obra poética publicada e alguma musicada. Viveu em Paris. Foi condecorado por Mário Soares e Jorge Sampaio e, em 2013, recebeu o doutoramento Honoris Causa da Universidade de Lisboa.