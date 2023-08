O brasileiro Marcio André Nepomuceno Garcia, conhecido no mundo da música como

autor do sucesso "Glamurosa"

morreu aos 45 anos no Hospital Copa D'Or, no Brasil, este sábado.









O "príncipe do funk", como era conhecido, estava internado desde 10 de julho devido a problemas cardíacos, de acordo com o G1.



MC Marcinho e

"É com muita dor e pesar que informamos que, depois de meses a lutar pela vida, hoje às 9h10 [hora local], o nosso príncipe do funk descansou. Agradecemos as manifestações de carinho e orações dedicadas a ele até ao fim. A memória de MC Marcinho seguirá viva nos nossos corações através da sua obra", lê-se num comunicado publicado pela equipa do artista na rede social Instagram.