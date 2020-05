Morreu o ator brasileiro Flávio Migliaccio aos 85 anos

Morreu esta segunda-feira de manhã aos 85 anos o ator brasileiro Flávio Migliaccio.O ator participou em várias novelas da TV Globo, entre elas "Órfãos da Terra", emitida em 2019. Os primeiros trabalhos para a TV Globo foram feitos ainda no decorrer da década de 70.Começou a atuar no teatro nos anos 50. Participou em várias peças com a irmã no antigo Teatro de Arena.