Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o criador da famosa série "Verão Azul"

Realizador espanhol morreu aos 82 anos.

12.05.18

O realizador e argumentista espanhol Antonio Mercero, autor da série de televisão 'Verão Azul', transmitida em Portugal no início da década de 1980, morreu este sábado aos 82 anos, anunciou a Academia de Cinema espanhola.



Mercero nasceu em Lasarte-Oria, no País Basco, em 1936, e é o único espanhol vencedor de um prémio Emmy, o que se deveu ao filme 'A Cabine Telefónica', que realizou em 1972.



O realizador espanhol ganhou o prémio Goya de Honra em 2010.



Tinha doença de Alzheimer, motivo pelo qual se afastou nos últimos anos do espaço público.