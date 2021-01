Morreu o produtor musical Phil Spector aos 81 anos

O produtor foi condenado pelo homicídio de uma atriz em 2003. A atriz Lana Clarkson foi encontrada morta em casa de Spector, amarrada a uma cama e com uma bala na cabeça.

Durante a década de 60, Spector produziu canções que se tornaram êxitos dos Crystals, das Ronettes ou dos Righteous Brothers. No total, em cinco anos, Spector conseguiu introduzir no famigerado Top 40 norte-americano mais de 20 singles de sucesso, como as icónicas "Then He Kissed Me" das Crystals, "Be My Baby" das Ronettes e "Unchained Melody" dos Righteous Brothers.

Spector foi o produtor de You’ve Lost That Lovin’ Feeling" que, segundo certificado da Broadcast Music, Inc., foi a música mais tocada na rádio no século XX.

O maior legado de Spector, a seguir às canções que compôs, foi a técnica de gravação que inventou e a que chamou "wall of sound", ou "parede de som". Juntava vários músicos a tocar exactamente o mesmo par aproduzir um som mais cheio. Era também comum recorrer a orquestrações de cordas.

