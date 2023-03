Morreu Robert Blake, conhecido como o detetive "Baretta"

O ator Robert Blake, mais lembrado pelo julgamento por homicídio que enfrentou no ano 2001, morreu na quinta-feira aos 89 anos, em Los Angeles.

O ator da série "Baretta" (1975-1978) morreu, depois de um longo problema cardíaco e a morte foi confirmada pela sobrinha, de acordo com meios de comunicação locais norte-americanos.

Em 2001, Blake foi acusado de matar a tiro a segunda mulher, Bonny Lee Bakley, quando estava sentada no carro de Blake à porta de um restaurante, crime de que foi absolvido no julgamento, em 2005.

Contudo, meses mais tarde, Blake foi considerado responsável por ter causado intencionalmente o homicídio da mulher num julgamento civil e condenado a pagar 30 milhões de dólares (28 milhões de euros) aos quatro filhos de Bakley.

Nascido em Nova Jersey em 1933, Blake começou a carreira ainda em criança em filmes como "Bridal Suite" (1939) e a série de curtas-metragens da MGM "Our Gang".

Formou-se como ator nos anos de 1950 e teve papéis importantes em filmes como "The Purple Gang" (1959), "This Property is Condemned" (1966) e "Corky" (1972).

Atuou em numerosas séries televisivas, mas foi "Baretta" que marcou a carreira do ator, depois de interpretar o icónico e revolucionário detetive Tony Baretta.

Em filme, um dos trabalhos mais marcantes foi o retrato do assassino psicopata Perry em "In Cold Blood", baseado no romance de Truman Capote com o mesmo nome.

Blake participou em mais de 160 produções cinematográficas e televisivas e a última foi o filme de David Lynch "Lost Highway" (1997).

A carreira foi tão afetada pelas alegações de homicídio que o ator declarou falência e em 2012 publicou as memórias num livro intitulado "Tales of a Rascal: What I Did for Love".