Mosteiro de Odivelas volta a acolher alunos

O Instituto de Odivelas, antigo internato para raparigas, vai voltar a acolher estudantes, mas agora como residência universitária, que além de dormitório será também espaço de investigação, cultura, lazer e que, pela primeira vez, será aberto à população.

O Mosteiro de Odivelas, ou Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, monumento nacional, foi mandado construir em 1295 pelo rei D. Dinis, que ali está sepultado. Em 1902, recebeu o Instituto de Odivelas (escola do Exército para raparigas), que ali funcionou até 2015.

As obras já estão a decorrer para, no ano letivo de 2025/2026, oferecer 240 novas camas a estudantes do ISCTE, que pagarão cerca de 200 euros mensais cada. O investimento total ronda os 50 milhões de euros, segundo o presidente da câmara, Hugo Martins. O edifício contemplará ainda um museu (circuito dos claustros, igreja e túmulo de D. Dinis), vai receber o Conservatório de Música de D. Dinis, que tem mais de 600 alunos, e também os mil alunos do Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo, antigo ISCE. Os jardins estão também a ser recuperados e abertos ao público.