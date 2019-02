Banda de Pedro Laginha atua esta sexta-feira no Fundão

Por Sónia Dias | 18:19

Os Mundo Cão acabam de lançar o seu novo single e videoclipe, ‘É Sempre Essa Treta do Amor Eterno que Me Lixa’, um tema com letra do escritor Valter Hugo Mãe. Este é o mote para a digressão de apresentação do álbum ‘Desligado’, lançado em setembro de 2018 e após cinco anos de interregno.

A banda atua esta sexta-feira, dia 15 de fevereiro, no Fundão, na sala de espetáculos A Moagem, e no sábado, dia 16, chega ao Theatro Circo de Braga, cidade onde a banda nasceu.