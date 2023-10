Museu abre sem Berardo mas com fundo de aquisições

O novo Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém (MAC/CCB) será hoje inaugurado com obras das coleções Berardo, Ellipse, da CACE - Coleção de Arte Contemporânea do Estado, uma exposição de desenhos de Teixeira de Freitas e uma mostra individual de Berlinde de Bruyckere. Joe Berardo não estará presente - não foi convidado - mas já se sabe que acionou o seu direito de compra, garantido pelo acordo de 2006, para ficar com todas as 214 obras adquiridas nos primeiros anos do Museu Coleção Berardo.









