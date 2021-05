Dez mil pessoas, numa média de 300 por dia, visitaram o recém-nascido Museu do Holocausto do Porto, o único do género na Península Ibérica, durante o primeiro mês de funcionamento. O museu, que contou, maioritariamente, com visitantes portugueses, gerou também interesse político-diplomático, tendo atraído visitas das embaixadas de Israel, Estados Unidos, Rússia, França e Suécia, entre outras.