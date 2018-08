Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música começa a bombar no Festival Suodeste

Piruka abriu as hostilidades, num Sudoeste que não é só mergulhos e convívio.

Por Ana Maria Ribeiro | 02:33

Para provar que o MEO Sudoeste não é só mergulhos, convívio e bom ambiente, a música arrancou esta quarta-feira, em força, numa Herdade da Casa Branca com mais de 20 mil pessoas aos pulos, na Zambujeira do Mar, Odemira.



O primeiro nome do cartaz oficial foi Piruka, o jovem rapper que se tornou um fenómeno de popularidade nas redes sociais e que, em apenas quatro anos, chegou, viu e venceu.



Tem mais de 75 mil seguidores no Facebook, 134 mil no Twitter, 328 mil no Instagram e mais de 475 mil subscritores no YouTube, onde soma milhões de visualizações. Não admira, por isso, que Luís Montez, da Música no Coração, o tenha escolhido para inaugurar o cartaz musical da festa da Zambujeira do Mar.



Com o arranque do seu show de palavras de ordem marcado para as 21h00, estavam ainda agendados para uma noite ventosa mas quente quanto baste os nomes de Deejay Telio, J Balvin e Don Diablo, a terminar a noite já depois das duas da manhã.



Mas o melhor ainda está para vir. Esta quinta-feira é dia de Sam The Kid e Lil Pump e sexta-feira, para fechar em grande, Montez convidou Diogo Piçarra e Shawn Mendes para cantarem na Herdade da Casa Branca. O luso canadiano tem uma legião de fãs, sobretudo jovens, como os que enchem a vila alentejana.