Músico acusado de plagiar tema no Festival da Canção

Depois de ter sido um dos 20 autores escolhidos para compor uma música para o Festival da Canção, organizado pela RTP1, Pedro Gonçalves está a ser acusado de plágio. A canção, com letra e música do cantor, foi apresentada no passado dia 20 de janeiro e intitula-se ‘Não Vou Ficar’.No entanto, foram vários os telespectadores que notaram as semelhanças entre a música e a canção ‘Guilty Conscience’, da artista de hip-hop 070 Shake. "Boa música, pena ser plágio autêntico da Guilty Conscience da 070 Shake" foi apenas um dos muitos comentários deixados na página oficial do evento, com os fãs a denunciarem as semelhas entre as letras da música do português e as da artista norte-americana e a exigirem explicações.‘Não Vou Ficar’ faz parte do alinhamento da segunda semifinal do Festival da Canção 2021. O artista, de 23 anos, natural da Maia, conquistou a oportunidade de apresentar um tema da sua autoria e candidata-se a ser o representante de Portugal no próximo Festival Eurovisão da Canção. Otentou uma reação da parte do músico acerca da polémica, mas Pedro Gonçalves não respondeu aos contactos até ao fecho da edição.Recorde-se que, em 2018, Diogo Piçarra desistiu do Festival da Canção depois de ter visto o tema que interpretou ser comparado a uma canção religiosa gravada e editada pela IURD.Após ter assumido as semelhanças entre as duas canções, o músico decidiu não participar.