As ações de solidariedade para com as vítimas da guerra na Ucrânia multiplicam-se por todo o País e vão chegar também aos palcos. No próximo dia 11, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, vão juntar-se, entre outros, os fadistas Camané e Carminho, o músico Salvador Sobral, o pianista Mário Laginha e a cantora Maria João.