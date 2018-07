Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não querem que continuemos a tocar”, afirmam banda Taxi

Grupo de ‘Chiclete’ está de volta à estrada com designação T4X1.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Está longe de terminada a guerra judicial que está a marcar o retorno dos Táxi à estrada. O primeiro concerto com o novo nome T4X1 acontece este sábado no festival Remember 80’s, na vila do Crato.



"Esperamos uma ótima receção do público", afirma ao CM o vocalista João Grande. "E vamos já tocar as novas canções ‘Reality Show’ e ‘Última Sessão’, para além dos clássicos".



Não tem sido um regresso fácil da banda de ‘Chiclete’ face ao litígio que separa João Grande e Rui Taborda de Henrique Oliveira e Rodrigo Freitas, os outros membros originais. "Esses senhores não querem que continuemos a tocar", diz o vocalista dos T4X1, que caracteriza os ex-membros da banda "como pedras no caminho". Recorde-se que, na sequência da providência cautelar apresentada por Henrique Oliveira e Rodrigo Freitas, o Tribunal da Relação de Lisboa considerou os Táxi como extintos e proibiu o uso dessa designação.



"Não estávamos a contar", afirma o baixista Rui Taborda. "A nossa relação tinha-se deteriorado desde 2009 durante a gravação do álbum ‘Amanhã’. Foi uma experiência que nos tirou anos de vida!", explica João Grande, que desde então se recusou trabalhar com Henrique Oliveira. "Achamos que o sonho deles era impedir-nos de tocar ao vivo", conclui.



PORMENORES

Nome provisório

A designação T4X1 irá manter-se até à decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual. "Esta interrupção é, na nossa opinião, provisória, mas o que é verdade é que não podemos usar o nome Táxi", conclui Rui Taborda.



Próximos projetos

Os T4X1 atuam de novo dia 29 na Feira de Sant’Iago, Setúbal, e esperam ter na rua, em outubro, o novo álbum de originais.



Banda da Invicta

Os Taxi nasceram na cidade do Porto, em 1979, na sequência do desmembramento do grupo Pesquisa.