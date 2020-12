“Nascido para mentir e treinado para isso”: Morreu o escritor John Le Carré

Nasceu David Jonh Moore Cornwell, mas adotou o apelido Le Carré por gostar da "sonoridade das palavras". E assim ficou conhecido no mundo da literatura: John Le Carré. Oitenta e nove anos depois de ter nascido em Poole, Inglaterra, o espião-escritor, o autor implacável do romance de espionagem que se opunha a que os seus livros concorressem a prémios literários e que não gostava que fossem adaptados ao cinema ("é como ver bois transformados em caldos de cozinha", dizia), encontrou a morte numa cama de hospital no Royal Cornwall, vítima de pneumonia. Stephen King, o rei da ficção de terror e do suspense, descreve-o como "um gigante literário".Trabalhou para os serviços de inteligência secreta de 1950 a 1964 e, passando-se por diplomata, foi espião na Alemanha, mas a carreira como agente terminaria quando a sua identidade foi denunciada por um outro agente. A partir daí dedicou-se à escrita. "Sou um mentiroso. Nascido para mentir, preparado para isso, treinado para isso por uma indústria que vive da mentira. Experiente nisso como romancista", afirmou ao seu biógrafo Adama Sisman.Foi com o ‘O Espião que Saiu do Frio’, em 1963, que alcançou a fama. O escritor já trabalhava para os serviços secretos mas os responsáveis acharam que a novela não constituía risco de segurança. Ainda assim, foi aconselhado a adotar um pseudónimo.‘O Alfaiate do Panamá’,‘A Casa da Rússia’, ‘A Toupeira’ ou ‘O Fiel Jardineiro’ também deram origem a filmes.