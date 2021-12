Nenny nomeada para os “The Music Moves Awards”

A cantora Nenny, de Vila Franca de Xira, que interpreta alguns dos temas de maior destaque em Portugal e pelo mundo fora, está mais uma vez, a ser reconhecida a nível internacional. Já foi previamente nomeada para os famosos MTV Europe Music Awards, vencendo o prémio de Melhor Artista Português.

Os júris para esta premiação já foram anunciados e cada membro representa áreas distintas de conhecimento musical. Eles são Alyona Alyona, Gemma Bradley, Cindy Castillo, Kevin Cole e Bryan Johnson.

O público também tem voz nesta premiação, podendo votar no seu artista favorito, através do site oficial dos "The Music Moves Awards". A entrega dos prémios realizar-se-á a 20 de Janeiro de 2022.

Nenny deu cartas através da postagem de vídeos no seu Instagram e ganhou mais reconhecimento através do seu álbum "Aura", lançado em 2020.